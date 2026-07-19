Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Чемпионат мира
19 июля 2026, 04:43 | Обновлено 19 июля 2026, 04:46
228
0

Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов

Тренер сборной Англии отметил характер своей команды

19 июля 2026, 04:43 | Обновлено 19 июля 2026, 04:46
228
0
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча с Францией за 3-е место чемпионата мира 2026. Подопечные Томаса смогли забить больше соперника в сумасшедшей встрече – 6:4.

Сборная Англии лишь во второй раз в своей истории завоевала медали на мундиале: после победы в 1966 году они в топ-3 на турнире не входили.

«У нас был блестящий первый тайм, а затем – бурный второй. Вы могли увидеть, какое значение имеет один лишний день отдыха и разница в графике. Мы очень, просто невероятно истощены и опустошены после последних недель. Поэтому огромный комплимент и полное уважение парням за тот менталитет, который мы продемонстрировали. Пройти сквозь все эти трудности – это абсолютно блестяще.

Я опасался физических требований этого матча. Мы знаем класс и скорость Франции, к тому же их график был намного легче. Он требовал меньше сил. У них было на один день больше между полуфиналами, чтобы всё переварить, и они преодолели значительно меньшие расстояния при переездах, чем мы.

Мы же играли в жару, на высокогорье. Я волновался за физическое состояние. Во втором тайме это было заметно – судороги и общая усталость, но я ни на мгновение не сомневался в нашем менталитете. Я уже говорил это раньше: эта команда создала нечто очень особенное, и сегодня они снова это доказали.

Не уверен, что мы вернули себе контроль во втором тайме. Просто у нас снова появились более свежие ноги и качественные игроки. Другие устали. Франция играла на полную мощность и с максимальным риском, так что нам повезло не пропустить гол, который сравнял бы счет, и снять все вопросы благодаря пенальти и блестящему голу.

Букайо Сака? Он все сделал правильно. В полуфинале у меня было предчувствие насчет Роджерса – что он приложит руку к чему-то особенному. Так и случилось. Сами по себе такие матчи требуют слишком многого, отнимают кучу внимания на замены из-за судорог и общего хода игры. Букайо доказал, что он – ключевой игрок. В этом никогда нет сомнений. Я даже не знал, что он оформил хет-трик. Я просто потерял счет авторам голов, но это блестяще.

Восемь лет назад Франция была чемпионом. Четыре года назад – играла в финале. Небольшой разрыв есть, но это не проблема. Мы хотим его ликвидировать. Вчера я говорил, что сегодняшний день – это первый шаг к этому. Мы это сделали. Мы победили их. Следующим шагом будет Испания в Лиге наций.

Когда видишь, как команда так бьется, это заряжает тебя энергией. Усталость придет позже. Мы всё равно будем чувствовать боль, когда завтра будет играться финал. На это уйдет немного времени, но в целом это дает мне больше энергии, чем отнимает», – заявил Тухель.

Видеообзор матча:

По теме:
Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал
Игрок сборной Франции раскритиковал партнеров: «Позорно»
Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Англия Томас Тухель пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Футбол | 18 июля 2026, 23:02 12
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение

Клуб не захотел продавать Пономаренко

Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Футбол | 19 июля 2026, 02:23 2
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира

Вспоминаем поединки англичан на мировых первенствах, в которых они забивали 4+ гола

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18.07.2026, 17:31
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 39
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 9
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем