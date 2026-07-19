Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча с Францией за 3-е место чемпионата мира 2026. Подопечные Томаса смогли забить больше соперника в сумасшедшей встрече – 6:4.

Сборная Англии лишь во второй раз в своей истории завоевала медали на мундиале: после победы в 1966 году они в топ-3 на турнире не входили.

«У нас был блестящий первый тайм, а затем – бурный второй. Вы могли увидеть, какое значение имеет один лишний день отдыха и разница в графике. Мы очень, просто невероятно истощены и опустошены после последних недель. Поэтому огромный комплимент и полное уважение парням за тот менталитет, который мы продемонстрировали. Пройти сквозь все эти трудности – это абсолютно блестяще.

Я опасался физических требований этого матча. Мы знаем класс и скорость Франции, к тому же их график был намного легче. Он требовал меньше сил. У них было на один день больше между полуфиналами, чтобы всё переварить, и они преодолели значительно меньшие расстояния при переездах, чем мы.

Мы же играли в жару, на высокогорье. Я волновался за физическое состояние. Во втором тайме это было заметно – судороги и общая усталость, но я ни на мгновение не сомневался в нашем менталитете. Я уже говорил это раньше: эта команда создала нечто очень особенное, и сегодня они снова это доказали.

Не уверен, что мы вернули себе контроль во втором тайме. Просто у нас снова появились более свежие ноги и качественные игроки. Другие устали. Франция играла на полную мощность и с максимальным риском, так что нам повезло не пропустить гол, который сравнял бы счет, и снять все вопросы благодаря пенальти и блестящему голу.

Букайо Сака? Он все сделал правильно. В полуфинале у меня было предчувствие насчет Роджерса – что он приложит руку к чему-то особенному. Так и случилось. Сами по себе такие матчи требуют слишком многого, отнимают кучу внимания на замены из-за судорог и общего хода игры. Букайо доказал, что он – ключевой игрок. В этом никогда нет сомнений. Я даже не знал, что он оформил хет-трик. Я просто потерял счет авторам голов, но это блестяще.

Восемь лет назад Франция была чемпионом. Четыре года назад – играла в финале. Небольшой разрыв есть, но это не проблема. Мы хотим его ликвидировать. Вчера я говорил, что сегодняшний день – это первый шаг к этому. Мы это сделали. Мы победили их. Следующим шагом будет Испания в Лиге наций.

Когда видишь, как команда так бьется, это заряжает тебя энергией. Усталость придет позже. Мы всё равно будем чувствовать боль, когда завтра будет играться финал. На это уйдет немного времени, но в целом это дает мне больше энергии, чем отнимает», – заявил Тухель.

Видеообзор матча: