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Чемпионат мира
19 июля 2026, 04:26 |
91
0

Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина

Игра начнется 19 июля в 22:00 по Киеву

19 июля 2026, 04:26 |
91
0
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер испанцев – Луис де ла Фуэнте. Наставник аргентинцев – Лионель Скалони.

В полуфинале Испания переиграла Францию 2:0, а Аргентина одолела Англию 2:1.

Испания – Аргентина
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Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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