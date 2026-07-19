Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Игра начнется 19 июля в 22:00 по Киеву
19 июля сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026.
Встреча состоится на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер испанцев – Луис де ла Фуэнте. Наставник аргентинцев – Лионель Скалони.
В полуфинале Испания переиграла Францию 2:0, а Аргентина одолела Англию 2:1.
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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