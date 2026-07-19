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Чемпионат мира
19 июля 2026, 03:26 |
55
0

Ждали 60 лет. Англия наконец-то завоевала медали ЧМ: исторический успех

Недоступным пока остается повторение результата мундиаля 1966

19 июля 2026, 03:26 |
55
0
Ждали 60 лет. Англия наконец-то завоевала медали ЧМ: исторический успех
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии одержала победу над Францией в голевом матче (6:4) и стала бронзовым призером ЧМ-2026.

Команда «трех львов» регулярно принимает участие в мундиалях, но медалей они не видели целых 60 лет.

Впервые и в последний раз Англия брала награды в далеком 1966 году: тогда на домашнем мундиале они выиграли кубок.

С тех пор они трижды останавливались в шаге от финала, но только в 2026 году смогли зацепиться за медаль.

Результаты выступлений сборной Англии на чемпионатах мира:

  • ЧМ-2026: бронза
  • ЧМ-2022: 1/4 финала
  • ЧМ-2018: четвертое место
  • ЧМ-2014: групповой этап
  • ЧМ-2010: 1/8 финала
  • ЧМ-2006: 1/4 финала
  • ЧМ-2002: 1/4 финала
  • ЧМ-1998: 1/8 финала
  • ЧМ-1990: четвертое место
  • ЧМ-1986: 1/4 финала
  • ЧМ-1982: групповой этап
  • ЧМ-1970: 1/4 финала
  • ЧМ-1966: победа
  • ЧМ-1962: 1/4 финала
  • ЧМ-1958: первый раунд перед 1/4 финала
  • ЧМ-1954: 1/4 финала
  • ЧМ-1950: групповой этап
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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