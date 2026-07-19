Ждали 60 лет. Англия наконец-то завоевала медали ЧМ: исторический успех

Сборная Англии одержала победу над Францией в голевом матче (6:4) и стала бронзовым призером ЧМ-2026.

Команда «трех львов» регулярно принимает участие в мундиалях, но медалей они не видели целых 60 лет.

Впервые и в последний раз Англия брала награды в далеком 1966 году: тогда на домашнем мундиале они выиграли кубок.

С тех пор они трижды останавливались в шаге от финала, но только в 2026 году смогли зацепиться за медаль.

Результаты выступлений сборной Англии на чемпионатах мира: