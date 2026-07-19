В шестой раз в истории чемпионатов мира в одном матче было забито 10+ голов
Вспоминаем результаты на мировых первенствах, в которых было забито 10 или более мячей
Матч за третье место на ЧМ-2026 между сборными Англии и Франции стал шестым в истории чемпионатов мира, в котором было забито 10+ голов.
Поединок за бронзовые медали закончился в пользу англичан со счетом 6:4.
По этому поводу вспоминаем все матчи на мировых первенствах, в которых было забито 10 или более мячей.
Самые результативные матчи в истории чемпионатов мира:
- 12 – 1954, Австрия – Швейцария – 7:5
- 11 – 1938, Бразилия – Польша – 6:5
- 11 – 1954, Венгрия – ФРГ – 8:3
- 11 – 1982, Венгрия – Сальвадор – 10:1
- 10 – 1958, Франция – Парагвай – 7:3
- 10 – 2026, Англия – Франция – 6:4
10 - Les matches de l'histoire de la Coupe du Monde à au moins dix buts :— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
🇧🇷 Brésil - Pologne 🇵🇱 en 1938 : 6-5
🇭🇺 Hongrie - Allemagne 🇩🇪 en 1954 : 8-3
🇦🇹 Autriche - Suisse 🇨🇭 en 1954 : 7-5
🇫🇷 France - Paraguay 🇵🇾 en 1958 : 7-3
🇭🇺 Hongrie - Salvador 🇸🇻 en 1982 : 10-1
🏴… pic.twitter.com/p3VrbYGCOX
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