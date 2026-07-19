В шестой раз в истории чемпионатов мира в одном матче было забито 10+ голов

Матч за третье место на ЧМ-2026 между сборными Англии и Франции стал шестым в истории чемпионатов мира, в котором было забито 10+ голов.

Поединок за бронзовые медали закончился в пользу англичан со счетом 6:4.

По этому поводу вспоминаем все матчи на мировых первенствах, в которых было забито 10 или более мячей.

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Самые результативные матчи в истории чемпионатов мира:

12 – 1954, Австрия – Швейцария – 7:5

11 – 1938, Бразилия – Польша – 6:5

11 – 1954, Венгрия – ФРГ – 8:3

11 – 1982, Венгрия – Сальвадор – 10:1

10 – 1958, Франция – Парагвай – 7:3

10 – 2026, Англия – Франция – 6:4