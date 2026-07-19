Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира

Сборная Англии в третий раз в своей истории забила 6 голов в матче чемпионата мира.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции, в котором англичане были сильнее со счетом 6:4.

Ранее подобным количеством забитых мячей сборная Англии отличалась в двух поединках: 6:1 против Панамы в 2018 году и 6:2 против Ирана в 2022 году.

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Матчи сборной Англии с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира: