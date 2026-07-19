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Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:23 | Обновлено 19 июля 2026, 02:24
498
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Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира

Вспоминаем поединки англичан на мировых первенствах, в которых они забивали 4+ гола

19 июля 2026, 02:23 | Обновлено 19 июля 2026, 02:24
498
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Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии в третий раз в своей истории забила 6 голов в матче чемпионата мира.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции, в котором англичане были сильнее со счетом 6:4.

Ранее подобным количеством забитых мячей сборная Англии отличалась в двух поединках: 6:1 против Панамы в 2018 году и 6:2 против Ирана в 2022 году.

Матчи сборной Англии с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира:

  • 2018: Панама – 6:1
  • 2022: Иран – 6:2
  • 2026: Франция – 6:4
  • 2026: Хорватия – 4:2
  • 1966: ФРГ – 4:2
  • 1954: Бельгия – 4:4
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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