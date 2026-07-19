Чемпионат мира19 июля 2026, 02:12 |
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Франция впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира
Предыдущим антирекордом французов были 5 пропущенных от Бразилии в 1958 году
19 июля 2026, 02:12 |
509
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Сборная Франции впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира.
Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии (4:6).
До этого предыдущим антирекордом французов были 5 пропущенных мячей от сборной Бразилии в 1958 году (2:5).
Матчи сборной Франции с наибольшим количеством пропущенных голов в одном поединке чемпионата мира:
- 2026: Англия – 4:6
- 1958: Бразилия – 2:5
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