Франция впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира

Сборная Франции впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии (4:6).

До этого предыдущим антирекордом французов были 5 пропущенных мячей от сборной Бразилии в 1958 году (2:5).

Матчи сборной Франции с наибольшим количеством пропущенных голов в одном поединке чемпионата мира: