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  4. Франция впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира
Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:12 |
509
2

Франция впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира

Предыдущим антирекордом французов были 5 пропущенных от Бразилии в 1958 году

19 июля 2026, 02:12 |
509
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Франция впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции впервые в своей истории пропустила 6 голов в матче чемпионатов мира.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии (4:6).

До этого предыдущим антирекордом французов были 5 пропущенных мячей от сборной Бразилии в 1958 году (2:5).

Матчи сборной Франции с наибольшим количеством пропущенных голов в одном поединке чемпионата мира:

  • 2026: Англия – 4:6
  • 1958: Бразилия – 2:5
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Гарно провели Дешама , буде що згадати 
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Олісе олень стільки моментів запоров
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