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Чемпионат мира
20 июля 2026, 02:38 | Обновлено 20 июля 2026, 02:46
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0

ФОТО. Церемония награждения: как Испания отпраздновала победу на ЧМ-2026

Подопечные Луиса де ла Фуэнте пишут новую главу в истории

20 июля 2026, 02:38 | Обновлено 20 июля 2026, 02:46
243
0
ФОТО. Церемония награждения: как Испания отпраздновала победу на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборная Испании одержала непростую победу над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026.

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Золотые медали «Красная фурия» выиграла в овертайме: гол Феррана Торреса на 106-й минуте решил исход матча (1:0).

Испанцы лишь во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый кубок был завоёван в 2010 году на территории ЮАР.

На церемонию награждения прибыли президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Именно последний вручил кубок капитану Родри.

После эмоционального поднятия трофея футболисты приступили к празднованию, фотографируясь с кубком в руках.

ФОТО. Церемония награждения: как Испания отпраздновала победу на ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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