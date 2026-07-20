19 июля сборная Испании одержала непростую победу над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026.

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Золотые медали «Красная фурия» выиграла в овертайме: гол Феррана Торреса на 106-й минуте решил исход матча (1:0).

Испанцы лишь во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый кубок был завоёван в 2010 году на территории ЮАР.

На церемонию награждения прибыли президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Именно последний вручил кубок капитану Родри.

После эмоционального поднятия трофея футболисты приступили к празднованию, фотографируясь с кубком в руках.

ФОТО. Церемония награждения: как Испания отпраздновала победу на ЧМ-2026