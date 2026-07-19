ФОТО. 38 ударов на двоих. Франция – Англия: статистика матча ЧМ-2026
Голевое шоу в борьбе за бронзу
19 июля сборные Франции и Англии разыграли бронзовые медали на чемпионате мира 2026.
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Поединок на арене «Hard Rock Stadium» в Майами не был скучным: интрига держалась до последнего, пока команды забивали.
Голевая перестрелка принесла победу Англии благодаря хет-трику Букайо Сака – 6:4.
Всего команды на двоих нанесли 38 ударов: и французы, и англичане – по 19. Впрочем, в створ чаще попадала Англия (11), чем Франция (9).
В итоге сборная Англии превзошла Францию по показателю xG (ожидаемые голы) – 2.89 против 2.79.
Статистика матча Франция – Англия:
- Забитые голы
4 (Франция) – 6 (Англия)
- Созданные голевые моменты
6 (Франция) – 8 (Англия)
- xG (Ожидаемые голы)
2.79 (Франция) – 2.89 (Англия)
- Удары
19 (Франция) – 19 (Англия)
- Удары в створ ворот
9 (Франция) – 11 (Англия)
- Касания в штрафной площади соперника
53 (Франция) – 33 (Англия)
- Процент владения мячом
46.1% (Франция) – 53.9% (Англия)
- Количество выполненных передач
445 (Франция) – 517 (Англия)
- Угловые
3 (Франция) – 4 (Англия)
- Фолы
14 (Франция) – 8 (Англия)
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