ФОТО. 38 ударов на двоих. Франция – Англия: статистика матча ЧМ-2026

19 июля сборные Франции и Англии разыграли бронзовые медали на чемпионате мира 2026.

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Поединок на арене «Hard Rock Stadium» в Майами не был скучным: интрига держалась до последнего, пока команды забивали.

Голевая перестрелка принесла победу Англии благодаря хет-трику Букайо Сака – 6:4.

Всего команды на двоих нанесли 38 ударов: и французы, и англичане – по 19. Впрочем, в створ чаще попадала Англия (11), чем Франция (9).

В итоге сборная Англии превзошла Францию по показателю xG (ожидаемые голы) – 2.89 против 2.79.

Статистика матча Франция – Англия: