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Чемпионат мира
19 июля 2026, 05:23 | Обновлено 19 июля 2026, 05:33
685
0

ФОТО. 38 ударов на двоих. Франция – Англия: статистика матча ЧМ-2026

Голевое шоу в борьбе за бронзу

19 июля 2026, 05:23 | Обновлено 19 июля 2026, 05:33
685
0
ФОТО. 38 ударов на двоих. Франция – Англия: статистика матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборные Франции и Англии разыграли бронзовые медали на чемпионате мира 2026.

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Поединок на арене «Hard Rock Stadium» в Майами не был скучным: интрига держалась до последнего, пока команды забивали.

Голевая перестрелка принесла победу Англии благодаря хет-трику Букайо Сака – 6:4.

Всего команды на двоих нанесли 38 ударов: и французы, и англичане – по 19. Впрочем, в створ чаще попадала Англия (11), чем Франция (9).

В итоге сборная Англии превзошла Францию по показателю xG (ожидаемые голы) – 2.89 против 2.79.

Статистика матча Франция – Англия:

  • Забитые голы
    4 (Франция) – 6 (Англия)
  • Созданные голевые моменты
    6 (Франция) – 8 (Англия)
  • xG (Ожидаемые голы)
    2.79 (Франция) – 2.89 (Англия)
  • Удары
    19 (Франция) –​​​​​​​ 19 (Англия)
  • Удары в створ ворот
    9 (Франция) –​​​​​​​ 11 (Англия)
  • Касания в штрафной площади соперника
    53 (Франция) –​​​​​​​ 33 (Англия)
  • Процент владения мячом
    46.1% (Франция) –​​​​​​​ 53.9% (Англия)
  • Количество выполненных передач
    445 (Франция) –​​​​​​​ 517 (Англия)
  • Угловые
    3 (Франция) –​​​​​​​ 4 (Англия)
  • Фолы
    14 (Франция) –​​​​​​​ 8 (Англия)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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