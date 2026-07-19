ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
Даже дубль от капитана не спас Францию от неудачи
Сборная Франции провела голевую дуэль с Англией за бронзовые награды ЧМ-2026, в которой уступила со счетом 4:6.
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На спасение французам во втором тайме пришел капитан Килиан Мбаппе. Форвард оформил дубль и подарил веру в камбэк.
Вопреки негативному результату, Килиан не был расстроен результатом. Он опередил Лионеля Месси в борьбе за Золотую бутсу (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).
После финального свистка на лице Мбаппе не было заметно разочарования. Нападающий со спокойствием покидал поле, поблагодарив каждого за игру.
Особым моментом стали объятия Килиана с Дидье Дешамом, для которого этот матч стал последним в сборной.
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
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Попри негативний результат, Кіліан не був розчарований матчем [...]
Після фінального свистка на обличчі Мбаппе не було помітно розчарування. Нападник зі спокоєм покидав поле", адже
"він випередив Ліонеля Мессі в боротьбі за Золоту бутсу (10 голів) та став найкращим бомбардиром ЧС (22)"
Що і треба було довести.