Сборная Франции провела голевую дуэль с Англией за бронзовые награды ЧМ-2026, в которой уступила со счетом 4:6.

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На спасение французам во втором тайме пришел капитан Килиан Мбаппе. Форвард оформил дубль и подарил веру в камбэк.

Вопреки негативному результату, Килиан не был расстроен результатом. Он опередил Лионеля Месси в борьбе за Золотую бутсу (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).

После финального свистка на лице Мбаппе не было заметно разочарования. Нападающий со спокойствием покидал поле, поблагодарив каждого за игру.

Особым моментом стали объятия Килиана с Дидье Дешамом, для которого этот матч стал последним в сборной.

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine