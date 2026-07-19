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Чемпионат мира
19 июля 2026, 03:56 | Обновлено 19 июля 2026, 04:29
391
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ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026

Даже дубль от капитана не спас Францию ​​от неудачи

19 июля 2026, 03:56 | Обновлено 19 июля 2026, 04:29
391
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ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Сборная Франции провела голевую дуэль с Англией за бронзовые награды ЧМ-2026, в которой уступила со счетом 4:6.

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На спасение французам во втором тайме пришел капитан Килиан Мбаппе. Форвард оформил дубль и подарил веру в камбэк.

Вопреки негативному результату, Килиан не был расстроен результатом. Он опередил Лионеля Месси в борьбе за Золотую бутсу (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).

После финального свистка на лице Мбаппе не было заметно разочарования. Нападающий со спокойствием покидал поле, поблагодарив каждого за игру.

Особым моментом стали объятия Килиана с Дидье Дешамом, для которого этот матч стал последним в сборной.

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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фото сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Англия Килиан Мбаппе
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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"Збірна Франції провела гольову дуель з Англією за бронзові нагороди ЧС-2026, в якій поступилась [...]
Попри негативний результат, Кіліан не був розчарований матчем [...]
Після фінального свистка на обличчі Мбаппе не було помітно розчарування. Нападник зі спокоєм покидав поле", адже
"він випередив Ліонеля Мессі в боротьбі за Золоту бутсу (10 голів) та став найкращим бомбардиром ЧС (22)"
Що і треба було довести.
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