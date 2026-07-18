Испания18 июля 2026, 23:01 |
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Защитник Реала отказался переходить в Челси
Рауль Асенсио намерен закрепиться в основе «Реала»
18 июля 2026, 23:01 |
1086
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«Челси» обратился к защитнику «Реала» Раулю Асенсио с предложением сменить клуб этим летом.
У испанца появилась возможность перейти на «Стэмфорд Бридж», но он ответил отказом. Асенсио хочет остаться и закрепиться в составе «Реала» под руководством Жозе Моуриньо.
23-летний футболист оценивается в 20 млн евро, в прошлом году он подписал новый шестилетний контракт с мадридцами, а в сезоне 2025/26 провел 34 матча (два гола и ассист).
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