Защитник Реала отказался переходить в Челси

«Челси» обратился к защитнику «Реала» Раулю Асенсио с предложением сменить клуб этим летом.

У испанца появилась возможность перейти на «Стэмфорд Бридж», но он ответил отказом. Асенсио хочет остаться и закрепиться в составе «Реала» под руководством Жозе Моуриньо.

23-летний футболист оценивается в 20 млн евро, в прошлом году он подписал новый шестилетний контракт с мадридцами, а в сезоне 2025/26 провел 34 матча (два гола и ассист).