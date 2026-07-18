Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Реала отказался переходить в Челси
Испания
18 июля 2026, 23:01 |
1086
0

Защитник Реала отказался переходить в Челси

Рауль Асенсио намерен закрепиться в основе «Реала»

18 июля 2026, 23:01 |
1086
0
Защитник Реала отказался переходить в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Челси» обратился к защитнику «Реала» Раулю Асенсио с предложением сменить клуб этим летом.

У испанца появилась возможность перейти на «Стэмфорд Бридж», но он ответил отказом. Асенсио хочет остаться и закрепиться в составе «Реала» под руководством Жозе Моуриньо.

23-летний футболист оценивается в 20 млн евро, в прошлом году он подписал новый шестилетний контракт с мадридцами, а в сезоне 2025/26 провел 34 матча (два гола и ассист).

По теме:
Динамо определилось, каких двух игроков приобрести до конца лета
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
«Это абсурд». Бразильский журналист отреагировал на предложение Шахтера
Челси Рауль Асенсио Реал Мадрид Жозе Моуриньо трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18 июля 2026, 10:13 28
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами

На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»

Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18 июля 2026, 17:31 5
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс

18 июля в столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Футбол | 18.07.2026, 23:12
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Теннис | 18.07.2026, 18:52
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 14
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 7
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем