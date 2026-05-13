  4. Тибо Куртуа назвал виновника поражения от Барселоны
13 мая 2026, 10:06
Тибо Куртуа назвал виновника поражения от Барселоны

Вратарь разочарован игрой Рауля Асенсио

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа остался крайне недоволен игрой партнеров в матче против «Барселоны» (0:2) в 35-м туре Ла Лиги.

Бельгиец, недавно восстановившийся после травмы и досрочно вернувшийся на поле ради Эль Класико, несколько раз спасал свою команду от еще большего разгрома. В то же время, по информации испанских СМИ, вратарь был шокирован действиями отдельных футболистов обороны.

Особое недовольство Куртуа вызвала игра Рауля Асенсио. Защитник получил шанс проявить себя после травмы Дина Хейсена перед матчем, однако провел неудачный поединок. В эпизоде со вторым голом «Барселоны» камеры зафиксировали, как Асенсио фактически пешком возвращался в оборону.

После этого Куртуа эмоционально выразил претензии не только Асенсио, но и всей линии защиты из-за пассивности и слабой игры без мяча.

Сообщается, что бельгийский вратарь разочарован ситуацией внутри клуба и ожидает серьезных изменений после завершения сезона.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Тибо Куртуа Рауль Асенсио
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
А твоєї вини немає ?
