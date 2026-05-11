Реал принял сенсационное решение по Мбаппе после поражения от Барселоны
Мбаппе может покинуть клуб
Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть мадридский «Реал» уже по окончании текущего сезона.
По информации источника, руководство мадридского клуба включило французского нападающего в список игроков, которые потенциально могут быть выставлены на трансфер.
В клубе рассматривают варианты перестройки состава, и будущее Мбаппе в команде пока выглядит неопределенным, несмотря на его статус одного из главных звездных приобретений последних лет.
В текущем сезоне на счету француза 24 забитых гола в чемпионате Испании и 15 точных ударов в Лиге чемпионов УЕФА.
