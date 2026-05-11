Испания11 мая 2026, 11:17 | Обновлено 11 мая 2026, 12:07
Мбаппе может покинуть Реал и перебраться в АПЛ. Игрок определился с будущим
Французский нападающий привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд активно следит за 27-летним футболистом мадридского клуба. Также француз находится на радарах «Ливерпуля».
Сам француз покидать столицу Испании не намерен.
В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличится 41 забитым мячом и пятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ.
