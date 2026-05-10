Арсенал может совершить один из самых громких трансферов в истории

Французский нападающий «Реал» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, английский гранд может подписать 27-летнего футболиста в случае победы в Лиге чемпионов. «Канониры» располагают достаточным финансовым ресурсом для заключения сделки.

30 мая в 19:00 по Киеву «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

В текущем сезоне на счету Килиан Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличится 41 забитым мячом и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Реале».