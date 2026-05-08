У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Mwatan.

По информации источника, испанский гранд участвует в борьбе за 33-летнего футболиста, который по окончанию текущего сезона станет свободным агентом.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 39 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

