У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры
Египтянин может присоединиться к «Реалу»
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Mwatan.
По информации источника, испанский гранд участвует в борьбе за 33-летнего футболиста, который по окончанию текущего сезона станет свободным агентом.
В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 39 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
Ранее стало известно, что Тчуамени сказал Вальверде перед тем, как ударить его.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Агробизнес» из Волочиска не горит желанием играть в Премьер-лиге и может уступить свое место
Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси