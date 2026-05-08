Стало известно, что Тчуамени сказал Вальверде перед тем, как ударить его

Стало известно, что хавбек Орельен Тчуамени сказал Федерико Вальверде перед тем, как ударить его на тренировке.

По информации испанских СМИ, француз обвинил уругвайца в том, что он виноват в уходе Хаби Алонсо из «Реала».

«Послушай, ты – одна из причин, по которой отношения в раздевалке с Хаби Алонсо испортились», – сказал Тчуамени.

После этого между игроками разгорелся конфликт, в результате которого Орельен ударил Федерико, и уругваец в результате этого попал в больницу.

Ранее стало известно, как «Реал» наказал Тчуамени и Вальверде за драку.