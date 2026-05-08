Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, что Тчуамени сказал Вальверде перед тем, как ударить его
08 мая 2026, 19:07 | Обновлено 08 мая 2026, 19:34
Стало известно, что Тчуамени сказал Вальверде перед тем, как ударить его

Всплыли подробности конфликта полузащитников «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде

Стало известно, что хавбек Орельен Тчуамени сказал Федерико Вальверде перед тем, как ударить его на тренировке.

По информации испанских СМИ, француз обвинил уругвайца в том, что он виноват в уходе Хаби Алонсо из «Реала».

«Послушай, ты – одна из причин, по которой отношения в раздевалке с Хаби Алонсо испортились», – сказал Тчуамени.

После этого между игроками разгорелся конфликт, в результате которого Орельен ударил Федерико, и уругваец в результате этого попал в больницу.

Ранее стало известно, как «Реал» наказал Тчуамени и Вальверде за драку.

драка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Орельен Тчуамени
Даниил Кирияка
