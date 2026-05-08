ОФИЦИАЛЬНО. Лидеры Реала узнали свое наказание за драку на тренировке
Игроки «Реала» заплатят деньгами за свою выходку
Мадридский «Реал» опубликовал официальное заявление о наказании своих игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, которые накануне подрались на тренировке «сливочных».
Ранее сообщалось, что клуб хочет отстранить обоих игроков от выступлений за первую команду, однако в итоге удалось ограничиться денежным взысканием.
«Футбольный клуб Реал Мадрид объявляет, что после событий, которые привели к открытию дисциплинарного производства вчера против наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, оба сегодня явились к следователю. Во время допроса игроки выразили искреннее раскаяние по поводу случившегося и извинились друг перед другом.
Они также принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, и оба предложили полное сотрудничество с клубом «Реал Мадрид», готовые принять любое наказание, которое клуб сочтет уместным».
Следующий матч «Реал» проведет против «Барселоны» в воскресенье, 10 мая. Сыграют ли Вальверде и Тчуамени в этом матче, пока неизвестно.
