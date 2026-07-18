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Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:44 |
437
0

Легенда сборной Англии: «Матч за третье место на ЧМ – это абсурд»

Алан Ширер выступил против правил проведения чемпионатов мира

18 июля 2026, 22:44 |
437
0
Легенда сборной Англии: «Матч за третье место на ЧМ – это абсурд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер
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Легенда сборной Англии Алан Ширер не понимает, зачем ФИФА продолжает проводить «утешительные финалы» чемпионатов мира.

«Матч за третье место на чемпионате мира – это абсурд», – заявил Алан Ширер, бывший капитан сборной Англии (63 матча). «ФИФА так много говорит о благополучии игроков, а теперь, когда они выбыли из турнира и не могут победить, их все равно заставляют ехать в Майами и играть в 37-38-градусную жару за третье место».

«Это чушь. Игроки должны уже возвращаться домой, если они еще не дома, и уезжать в отпуск, а не оставаться на три-четыре лишних дня, чтобы играть бессмысленный матч, единственная цель которого – получить больше прибыли», – заявил Ширер.

Победитель матча за третье место получит 29 млн долларов против 27 миллионов у проигравших. Встреча Франция – Англия стартует в полночь.

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Руслан Полищук Источник: RMC Sport
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