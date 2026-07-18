Легенда сборной Англии: «Матч за третье место на ЧМ – это абсурд»
Алан Ширер выступил против правил проведения чемпионатов мира
Легенда сборной Англии Алан Ширер не понимает, зачем ФИФА продолжает проводить «утешительные финалы» чемпионатов мира.
«Матч за третье место на чемпионате мира – это абсурд», – заявил Алан Ширер, бывший капитан сборной Англии (63 матча). «ФИФА так много говорит о благополучии игроков, а теперь, когда они выбыли из турнира и не могут победить, их все равно заставляют ехать в Майами и играть в 37-38-градусную жару за третье место».
«Это чушь. Игроки должны уже возвращаться домой, если они еще не дома, и уезжать в отпуск, а не оставаться на три-четыре лишних дня, чтобы играть бессмысленный матч, единственная цель которого – получить больше прибыли», – заявил Ширер.
Победитель матча за третье место получит 29 млн долларов против 27 миллионов у проигравших. Встреча Франция – Англия стартует в полночь.
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