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  4. «Болит каждый день». Вратарь сборной Аргентины провел весь ЧМ с травмой
Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:25 |
581
0

«Болит каждый день». Вратарь сборной Аргентины провел весь ЧМ с травмой

Эмилиано Мартинес не стал идти на операцию

18 июля 2026, 22:25 |
581
0
«Болит каждый день». Вратарь сборной Аргентины провел весь ЧМ с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Сборная Аргентины сыграет с Испанией в финале чемпионата мира 2026 года в это воскресенье. До вызова в сборную Эмилиано Мартинес получил травму правой руки. Сейчас, восстановившись, аргентинский вратарь рассказал о своем прогрессе и удивил всех.

Вопреки рекомендациям врачей, Дибу решил не делать операцию и начал лечение естественными методами, чтобы восстановиться к чемпионату мира. Этим решением вратарь рисковал своим здоровьем и пережил очень болезненный период восстановления.

«Болит каждый день. Я знал, что будет очень больно. Я избежал операции. Все специалисты по травмам кисти, к которым я обращался в США и Англии, говорили, что мне необходима операция, иначе я не смогу играть», – заявил Мартинес.

Он также подчеркнул: «Когда после победы в финале со сломанным пальцем тебе говорят, что нужна операция и ты пропустишь групповой этап чемпионата мира, в голове крутится множество вопросов. Моя подготовка была совершенно иной, чем у других. За два дня до первого матча я отбивал мячи одной рукой, казалось, что у меня одна рука».

Однако, говоря о предстоящем финале, вратарь успокоил всех относительно своей текущей ситуации: «Конечно, я не мог тренироваться с командой на протяжении всего группового этапа. Это сильно повлияло на меня, потому что я люблю тренироваться, но сейчас я об этом больше не думаю. Начиная с 1/16 финала или четвертьфинала, после Египта, я начал тренироваться в обычном режиме, и, честно говоря, чувствую себя намного лучше».

В воскресенье Мартинес сыграет в своем втором финале на чемпионатах мира.

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Руслан Полищук Источник: TN
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