Хави: «Маскерано сказал мне: «Посмотри, что Месси делает в 39 лет»
Хави с восхищением смотрел игру Лионеля Месси на ЧМ-2026
Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира по футболу. Перед поединком легенда «Барселоны» Хави восхитился игрой лидера аргентинцев Лионеля Месси.
«Мы вместе смотрели полуфинальный матч на трибунах, и Хавьер Маскерано сказал мне: «Ему 39 лет, и посмотри, что он делает! Это невероятно, нет никого лучше него, на мой взгляд, Месси – лучший в истории футбола», – заявил Хави.
Хави с Маскерано играли в «Барселоне» вместе с Месси, а Хавьер еще и тренировал соотечественника в «Интер Майами».
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