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  4. Хави: «Маскерано сказал мне: «Посмотри, что Месси делает в 39 лет»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:12 |
795
0

Хави: «Маскерано сказал мне: «Посмотри, что Месси делает в 39 лет»

Хави с восхищением смотрел игру Лионеля Месси на ЧМ-2026

18 июля 2026, 20:12 |
795
0
Хави: «Маскерано сказал мне: «Посмотри, что Месси делает в 39 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира по футболу. Перед поединком легенда «Барселоны» Хави восхитился игрой лидера аргентинцев Лионеля Месси.

«Мы вместе смотрели полуфинальный матч на трибунах, и Хавьер Маскерано сказал мне: «Ему 39 лет, и посмотри, что он делает! Это невероятно, нет никого лучше него, на мой взгляд, Месси – лучший в истории футбола», – заявил Хави.

Хави с Маскерано играли в «Барселоне» вместе с Месси, а Хавьер еще и тренировал соотечественника в «Интер Майами».

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Хави Хавьер Маскерано Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник: Reuters
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