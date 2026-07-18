Хави: «Маскерано сказал мне: «Посмотри, что Месси делает в 39 лет»

Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира по футболу. Перед поединком легенда «Барселоны» Хави восхитился игрой лидера аргентинцев Лионеля Месси.

«Мы вместе смотрели полуфинальный матч на трибунах, и Хавьер Маскерано сказал мне: «Ему 39 лет, и посмотри, что он делает! Это невероятно, нет никого лучше него, на мой взгляд, Месси – лучший в истории футбола», – заявил Хави.

Хави с Маскерано играли в «Барселоне» вместе с Месси, а Хавьер еще и тренировал соотечественника в «Интер Майами».