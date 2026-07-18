Серхио Агуэро сравнил Месси с порнозвездой

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о выступлениях своего бывшего партнера по команде и близкого друга Лионеля Месси.

«Мы уже ушли со сцены, а он в 39 лет играет как 20-летний. Никто и никогда не сравнится с ним. Пройдут годы, но ни мы, ни наши дети не увидят ничего подобного. Месси – настоящая порнозвезда на поле, он всех тра***ет», – сказал он.

Месси проводит свой шестой чемпионат мира в карьере. На ЧМ-2026 аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 7 матчах. В финале турнира Аргентина сыграет против Испании.