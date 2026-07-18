Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио Агуэро сравнил Месси с порнозвездой
Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:04 | Обновлено 18 июля 2026, 20:05
1016
0

Серхио Агуэро сравнил Месси с порнозвездой

Лионель продолжает удивлять своего друга

18 июля 2026, 20:04 | Обновлено 18 июля 2026, 20:05
1016
0
Серхио Агуэро сравнил Месси с порнозвездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Агуэро и Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о выступлениях своего бывшего партнера по команде и близкого друга Лионеля Месси.

«Мы уже ушли со сцены, а он в 39 лет играет как 20-летний. Никто и никогда не сравнится с ним. Пройдут годы, но ни мы, ни наши дети не увидят ничего подобного. Месси – настоящая порнозвезда на поле, он всех тра***ет», – сказал он.

Месси проводит свой шестой чемпионат мира в карьере. На ЧМ-2026 аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 7 матчах. В финале турнира Аргентина сыграет против Испании.

По теме:
Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на Аргентину. Он проиграл 12 ставок из 13
Из-за Трампа безопасность финала ЧМ будут обеспечивать F-16, снайперы и ФБР
Юрий ВИРТ: «Аргентине не хватит сил для чемпионского титула»
Серхио Агуэро Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 08:38 33
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Клуб может уволить Игоря Костюка

«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем
Футбол | 18 июля 2026, 20:43 0
«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем
«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем

Микель Мерино не верил, что Лионель Месси купал младенца Ламина Ямаля

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 18.07.2026, 07:32
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Футбол | 18.07.2026, 17:30
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 13
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 6
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем