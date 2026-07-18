«Нам забили 4 гола». Де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с Месси

В воскресенье состоится финальный матч чемпионата мира, в котором сборная Испании сыграет против Аргентины. Главный тренер европейской команды Луис де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с лидером соперников, Лионелем Месси.

«Месси незаменим. Он – пример для подражания. Его отношение, его поведение… В его возрасте и на таком впечатляющем чемпионате мира.

Я узнал о Месси, когда тренировал молодёжную команду «Севильи». Сначала мы его персонально опекали. Потом игрок получил жёлтую карточку, я заменил его, и нам забили четыре гола. Мы не будем его персонально опекать, но будем бдительны», – заявил де ла Фуэнте.

Матч Испания – Аргентина стартует в 22:00.