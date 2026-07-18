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  4. «Нам забили 4 гола». Де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с Месси
Чемпионат мира
18 июля 2026, 19:18 |
384
0

«Нам забили 4 гола». Де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с Месси

Луис де ла Фуэнте рассказал о первой встрече с Лионелем Месси

18 июля 2026, 19:18 |
384
0
«Нам забили 4 гола». Де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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В воскресенье состоится финальный матч чемпионата мира, в котором сборная Испании сыграет против Аргентины. Главный тренер европейской команды Луис де ла Фуэнте вспомнил о знакомстве с лидером соперников, Лионелем Месси.

«Месси незаменим. Он – пример для подражания. Его отношение, его поведение… В его возрасте и на таком впечатляющем чемпионате мира.

Я узнал о Месси, когда тренировал молодёжную команду «Севильи». Сначала мы его персонально опекали. Потом игрок получил жёлтую карточку, я заменил его, и нам забили четыре гола. Мы не будем его персонально опекать, но будем бдительны», – заявил де ла Фуэнте.

Матч Испания – Аргентина стартует в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: Marca
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