Ворота на замке. Испания снова не пропустила и стала рекордсменом ЧМ
Шестой сухой матч для команды Луиса де ла Фуэнте
Сборная Испании переписала историю чемпионатов мира после матча 1/2 финала с Францией.
Фурия Роха в очередной раз удержала свои ворота на замке, уверенно переиграла французов (2:0) и вышла в финал турнира.
Этот матч стал шестым для испанцев на нынешнем ЧМ, в котором они отыграли на ноль. Пропустили они лишь в 1/4 финала против Бельгии (2:1).
Ранее ни одной сборной в рамках одного розыгрыша мундиаля не покорялось подобное достижение.
Следующий матч сборная Испании проведет 19 июля в Нью-Йорке. Их соперником по финалу станет Англия или Аргентина.
6 - Spain are the first team in FIFA World Cup history to keep six clean sheets at a single edition – the xG figure they faced today against France (0.3) was the lowest by a nation in a semi-final tie in the competition since Brazil vs Sweden in 1994 (0.1).— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
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