Тренировка Испании перед финалом ЧМ отложена. Аргентина тоже под угрозой

Заключительная тренировка сборной Испании перед финалом чемпионата мира была отложена из-за грозы, которая накрыла регион.

«Фурия Роха» должна была начать тренировку в 11:00 по местному времени в Уиппани (штат Нью-Джерси) на бывшей тренировочной базе клуба «Нью-Йорк Ред Буллз».

Когда журналисты прибыли на базу, их попросили пройти внутрь здания, отведенного для работы представителей СМИ. Один из официальных представителей сообщил, что тренировку обязательно откладывают, если молнию фиксируют в радиусе восьми миль (почти 13 км). Проверка погодных условий проводится каждые 30 минут, пока не будет объявлено, что угроза миновала. Именно такой протокол применяется на всех спортивных мероприятиях в случае грозы.

Такой же протокол действовал на протяжении всего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, из-за чего несколько матчей переносили или временно приостанавливали.

Пока журналисты ждали, в помещении был слышен грохот грома.

Сборная Аргентины должна начать тренировку в 11:30 примерно в пяти милях (около 8 км) в Морристауне. Если непогода продолжится, ее занятие также может быть отложено.

Погода на этой неделе стала одной из главных тем в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Регион страдает от сильной жары и ухудшения качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Ожидается, что дождь очистит воздух от большей части смога накануне финала, который должен состояться в воскресенье в 22:00 по киевскому времени.

Индекс качества воздуха (AQI) в Уиппани сейчас составляет 158, что считается вредным для здоровья. Кроме того, в регионе объявлено предупреждение о возможных наводнениях, а в отдельных районах Нью-Джерси и Нью-Йорка также действует предупреждение о возможном возникновении торнадо. Сам Нью-Йорк расположен примерно в 20 милях (32 км) от места, где тренируются обе сборные.