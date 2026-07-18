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Чемпионат мира
18 июля 2026, 16:55 | Обновлено 18 июля 2026, 17:45
1469
0

Надежда только на Трампа. Легенду сборной Испании не пустили на ЧМ-2026

Жоан Капдевила не смог получить визу

18 июля 2026, 16:55 | Обновлено 18 июля 2026, 17:45
1469
0
Надежда только на Трампа. Легенду сборной Испании не пустили на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Капдевила
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Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила получил отказ во въезде в США, где «Фурия Роха» сыграет в финале ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Экс-футболист планировал посетить финальный матч вместе с семьёй, однако не смог получить визу. В связи с этим Капдевила публично обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

«Дональд Трамп, мне нужна помощь! Я только что узнал, что не смогу поехать на финал вместе с детьми, потому что мне отказали в выдаче въездной визы. Кто-нибудь может мне с этим помочь? Вы даже не представляете, как я мечтал оказаться там вместе со всеми моими бывшими партнерами по команде, чтобы болеть за нашу команду. Не могу поверить, что мне не разрешают въехать в США... и что я пропущу такой момент вместе с детьми, которые так любят футбол... Если кто-то знает, как это решить, я буду вам благодарен от всей души на всю жизнь», – написал Жоан у себя в X.

Матч Аргентина – Испания состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Капдевила выступал в составе «Фурии Рохи» с 2002 по 2011 годы. В её составе он стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008). Всего за национальную команду Жоан сыграл 60 матчей и забил четыре гола.

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Жоан Капдевила сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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