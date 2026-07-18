Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»
Борха Иглесиас не хочет провоцировать конфликты в финале ЧМ
Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас ответил на вопрос о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.
«Фурия Роха» сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026 на стадионе «Мет-Лайф Стадиум» в Нью-Джерси, США. Команды традиционно поприветствует перед матчем глава американского государства. Иглесиас признался, что пожмет руку Трампу, несмотря на неоднозначное отношение к нему.
«Поздравлю ли я его? Да, ведь я не хочу попасть в тюрьму. Люди прекрасно знают, каково мое мнение. Я бы с удовольствием сделал многое, но реальность такова, что у меня не так много власти», – заявил Борха.
Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Borja Iglesias, jugador de la Selección de España, confesó que le gustaría "hacer muchas cosas" frente a Trump: "La gente sabe perfectamente cómo opino, pero no tengo tanto poder para enfrentarme. No tengo ganas de que me metan en la cárcel".pic.twitter.com/JaDodpVNWx https://t.co/OeTAaVw6dd— MDZ Online (@mdzol) July 17, 2026
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