Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас ответил на вопрос о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

«Фурия Роха» сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026 на стадионе «Мет-Лайф Стадиум» в Нью-Джерси, США. Команды традиционно поприветствует перед матчем глава американского государства. Иглесиас признался, что пожмет руку Трампу, несмотря на неоднозначное отношение к нему.

«Поздравлю ли я его? Да, ведь я не хочу попасть в тюрьму. Люди прекрасно знают, каково мое мнение. Я бы с удовольствием сделал многое, но реальность такова, что у меня не так много власти», – заявил Борха.

Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.