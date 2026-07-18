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  4. Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 16:41 |
299
0

Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»

Борха Иглесиас не хочет провоцировать конфликты в финале ЧМ

18 июля 2026, 16:41 |
299
0
Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Иглесиас
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Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас ответил на вопрос о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

«Фурия Роха» сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026 на стадионе «Мет-Лайф Стадиум» в Нью-Джерси, США. Команды традиционно поприветствует перед матчем глава американского государства. Иглесиас признался, что пожмет руку Трампу, несмотря на неоднозначное отношение к нему.

«Поздравлю ли я его? Да, ведь я не хочу попасть в тюрьму. Люди прекрасно знают, каково мое мнение. Я бы с удовольствием сделал многое, но реальность такова, что у меня не так много власти», – заявил Борха.

Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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