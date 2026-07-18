Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу проведения Чемпионата мира-2026 в Мексике, Канаде и США.

Турнир завершится в воскресенье, 19 июля, финальным матчем между сборными Аргентины и Испании.

«Это будет словно грандиозный фейерверк. Это будет невероятно. Весь мир замернет. Около 3 миллиардов человек увидят, чем завершится этот чемпионат мира.

Этот турнир – абсолютно зрелищный, уникальный и невероятный. Здесь собрались лучшие футболисты, лучшие команды, стадионы заполнены, а атмосфера – настоящий праздник.

Весь мир останавливается, чтобы смотреть этот турнир. Это лучший чемпионат мира в истории – и с точки зрения прошлого, и с точки зрения настоящего. В то же время он готовит нас к будущему.

Я ожидал, что этот турнир будет грандиозным, но не настолько. Не такого масштаба, не с такой атмосферой, праздником и энергией. Во всём мире царит ощущение радости. Конечно, когда проигрываешь – грустишь, но люди приехали со всех уголков мира, чтобы праздновать футбол.

У нас не было никаких серьезных инцидентов. Люди приехали со всего мира, и все празднуют футбол. На турнире выступили все чемпионы мира, но также и новые команды, и новые страны. Мы стали свидетелями историй, которые может написать только футбол и которые превращаются в легенды», – заявил Инфантино.