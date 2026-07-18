Чемпионат мира18 июля 2026, 16:01 | Обновлено 18 июля 2026, 16:23
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Томас ТУХЕЛЬ: «Я хочу работать со сборной Англии. Дальше – Евро»
Наставник с радостью продолжит работу
18 июля 2026, 16:01 | Обновлено 18 июля 2026, 16:23
198
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Наставник сборной Англии Томас Тухель столкнулся с критикой после поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026, но хотел бы продолжить работу.
«Я готов продолжать работу до Евро-2028. Я знаю, где команде нужно прогрессировать, и я более чем рад заниматься этим дальше».
«Я рад каждому дню, который я провел со сборной Англии», – сказал Тухель.
В матче за третье место Англия сыграет против Франции.
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