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Чемпионат мира
18 июля 2026, 16:01 | Обновлено 18 июля 2026, 16:23
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Томас ТУХЕЛЬ: «Я хочу работать со сборной Англии. Дальше – Евро»

Наставник с радостью продолжит работу

18 июля 2026, 16:01 | Обновлено 18 июля 2026, 16:23
198
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Томас ТУХЕЛЬ: «Я хочу работать со сборной Англии. Дальше – Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Наставник сборной Англии Томас Тухель столкнулся с критикой после поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026, но хотел бы продолжить работу.

«Я готов продолжать работу до Евро-2028. Я знаю, где команде нужно прогрессировать, и я более чем рад заниматься этим дальше».

«Я рад каждому дню, который я провел со сборной Англии», – сказал Тухель.

В матче за третье место Англия сыграет против Франции.

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Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу Евро-2028 сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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