Томас ТУХЕЛЬ: «Я хочу работать со сборной Англии. Дальше – Евро»

Наставник сборной Англии Томас Тухель столкнулся с критикой после поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026, но хотел бы продолжить работу.

«Я готов продолжать работу до Евро-2028. Я знаю, где команде нужно прогрессировать, и я более чем рад заниматься этим дальше».

«Я рад каждому дню, который я провел со сборной Англии», – сказал Тухель.

В матче за третье место Англия сыграет против Франции.