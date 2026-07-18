Переход Олисе в Реал. Названы четыре сценария для француза

«Реал» и «Бавария» после завершения Чемпионата мира-2026 начнут бороться за 24-летнего вингера сборной Франции Майкла Олисе.

Как сообщает Bild, на данный момент у футболиста есть четыре варианта будущего. Первый заключается в продлении контракта с «Баварией» на улучшенных условиях. Источник сообщает, что мюнхенский клуб готов повысить игроку зарплату с 14 до 25 миллионов евро в год.

Также возможен сценарий, при котором Олисе не захочет подписывать новый договор. Действующий контракт француза рассчитан до 2029 года, сам он ранее не жаловался на условия сотрудничества с «Баварией», поэтому не исключено, что и такой вариант устроит обе стороны.

Кроме того, в Германии видят, пусть и маловероятную, но вполне реальную перспективу возможного перехода Майкла в «Реал». Это потребует от мадридцев рекордных вложений. «Бавария» может согласиться на трансфер только при условии, что королевский клуб предложит не менее 200 миллионов евро в качестве компенсации за контракт игрока.

Худший сценарий будет заключаться в том, что Олисе захочет уйти, но «Бавария» не отпустит его в Мадрид. В такой ситуации возможен публичный скандал и демарш игрока, как уже бывало с Дембеле в «Боруссии» Дортмунд.

На ЧМ-2026 Олисе провел 7 матчей в составе сборной Франции и отметился 6 голевыми передачами.