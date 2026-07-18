Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Испания
18 июля 2026, 15:02 | Обновлено 18 июля 2026, 15:18
498
0

Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026

Родри может сменить клуб после чемпионата мира

18 июля 2026, 15:02 | Обновлено 18 июля 2026, 15:18
498
0
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Реал» вновь заинтересовался приобретением опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

30-летний обладатель «Золотого мяча» успешно выступает на ЧМ-2026 в составе «фурия рохи». Он является ключевым игроком и «мозгом» команды Луиса де ла Фуэнте на этом турнире.

Стиль и эффективность игры Родри нравятся главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью. В частных беседах с руководством королевского клуба он настаивает на приобретении ещё одного полузащитника летом. В то же время сам испанец также не против продолжить карьеру в Мадриде. Накануне он даже намекнул, что ему пора «двигаться дальше».

На ЧМ-2026 Родри сыграл во всех 7 матчах в составе сборной Испании. В воскресенье, 19 июля, его команда сыграет в финале турнира против Аргентины.

По теме:
Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»
Йожеф САБО: «Я не заметил команды на поле, что с ними произошло?»
Родри чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18 июля 2026, 09:17 7
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту

Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 08:38 33
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Клуб может уволить Игоря Костюка

Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Футбол | 18.07.2026, 15:05
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Футбол | 18.07.2026, 10:27
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 2
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем