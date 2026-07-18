Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Родри может сменить клуб после чемпионата мира
Мадридский «Реал» вновь заинтересовался приобретением опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
30-летний обладатель «Золотого мяча» успешно выступает на ЧМ-2026 в составе «фурия рохи». Он является ключевым игроком и «мозгом» команды Луиса де ла Фуэнте на этом турнире.
Стиль и эффективность игры Родри нравятся главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью. В частных беседах с руководством королевского клуба он настаивает на приобретении ещё одного полузащитника летом. В то же время сам испанец также не против продолжить карьеру в Мадриде. Накануне он даже намекнул, что ему пора «двигаться дальше».
На ЧМ-2026 Родри сыграл во всех 7 матчах в составе сборной Испании. В воскресенье, 19 июля, его команда сыграет в финале турнира против Аргентины.
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