СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своими мыслями о звездном вингере сборной Испании Ламине Ямале.

Аргентинцы сыграют против «фурии рохи» в финале ЧМ-2026. Специалист признал, что наличие в составе соперника такого игрока не дает ему покоя.

«Было бы хорошо, если бы мы могли запереть Ламина в его гостиничном номере! Он играет очень хорошо. Ламин – сокровище футбола, которое принесет много радости сборной Испании. Будем надеяться, что не в это воскресенье», – сказал Скалони.

На счету Ямаля один гол в семи матчах на ЧМ-2026. Матч Аргентина – Испания состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.