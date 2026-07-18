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Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:50 | Обновлено 18 июля 2026, 15:11
496
0

СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»

Тренер сборной Аргентины признался, что ожидает от Ямаля много проблем

18 июля 2026, 14:50 | Обновлено 18 июля 2026, 15:11
496
0
СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своими мыслями о звездном вингере сборной Испании Ламине Ямале.

Аргентинцы сыграют против «фурии рохи» в финале ЧМ-2026. Специалист признал, что наличие в составе соперника такого игрока не дает ему покоя.

«Было бы хорошо, если бы мы могли запереть Ламина в его гостиничном номере! Он играет очень хорошо. Ламин – сокровище футбола, которое принесет много радости сборной Испании. Будем надеяться, что не в это воскресенье», – сказал Скалони.

На счету Ямаля один гол в семи матчах на ЧМ-2026. Матч Аргентина – Испания состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Андрей Плыгун Источник: DAZN
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