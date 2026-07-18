СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»
Тренер сборной Аргентины признался, что ожидает от Ямаля много проблем
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своими мыслями о звездном вингере сборной Испании Ламине Ямале.
Аргентинцы сыграют против «фурии рохи» в финале ЧМ-2026. Специалист признал, что наличие в составе соперника такого игрока не дает ему покоя.
«Было бы хорошо, если бы мы могли запереть Ламина в его гостиничном номере! Он играет очень хорошо. Ламин – сокровище футбола, которое принесет много радости сборной Испании. Будем надеяться, что не в это воскресенье», – сказал Скалони.
На счету Ямаля один гол в семи матчах на ЧМ-2026. Матч Аргентина – Испания состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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