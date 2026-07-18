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  4. Йожеф САБО: «Я не заметил команды на поле, что с ними произошло?»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:44 |
596
0

Йожеф САБО: «Я не заметил команды на поле, что с ними произошло?»

Бывший тренер сборной Украины отреагировал на поражения Франции и Англии на чемпионате мира

18 июля 2026, 14:44 |
596
0
Йожеф САБО: «Я не заметил команды на поле, что с ними произошло?»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал неудачи сборных Франции и Англии в полуфиналах чемпионата мира, которые состоялись 14 и 15 июля.

Подопечные Дидье Дешама не сумели ничего противопоставить испанцам (0:2), а команда Томаса Тухеля пропустила дважды на последних минутах от сборной Аргентины (1:2).

«Одним из тех, кто ставил во Францию, был и я, но не угадал. Не понимаю, что с французами произошло. Я не заметил команды на поле вообще! Такое впечатление, что их перехвалили и это сыграло злую шутку с подопечными Дидье Дешама. Так бывает. По-моему, французы перегорели.

Что касается английской сборной, то игроки не виноваты в этом поражении, это их тренер что-то намудрил. Ну как можно сказать игрокам закрыться в своей штрафной и играть на отбой после забитого гола?

Фактически же весь второй тайм был впереди (англичане забили на 55-й минуте, отличился Энтони Гордон). Это его установка была. И такой тренер возглавляет сборную Англии! Поэтому виноват только Томас Тухель», – подытожил Сабо.

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Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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