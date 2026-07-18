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Чемпионат мира
18 июля 2026, 11:11 | Обновлено 18 июля 2026, 11:47
869
0

Сборная Испании придумала, как остановить Месси в финале чемпионата мира

Родри рассказал, как он и его партнеры будут играть против лидера аргентинской команды

18 июля 2026, 11:11 | Обновлено 18 июля 2026, 11:47
869
0
Сборная Испании придумала, как остановить Месси в финале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданием от финала чемпионата мира против команды Аргентины, который состоится в воскресенье на арене «MetLife Stadium» в США.

Опытный 30-летний футболист английского «Манчестер Сити» рассказал, как он и его партнеры планируют остановить лучшего бомбардира всего турнира Лионеля Месси:

«Как его сдерживать? Во-первых, отодвинуть от штрафной на достаточное расстояние. Во-вторых, нам неизбежно придется обороняться в определенных эпизодах, поэтому нужно быть максимально близко к нему, действовать более агрессивно.

Нам не следует слишком глубоко садиться. Сборная Испании использует высокий прессинг, чтобы заставить соперника играть назад, поэтому это станет ключом к победе в важном матче.

Однако с таким игроком, как Лео, который часто бывает непредсказуемым, нужно быть очень внимательными», – подытожил Родри.

Сборная Аргентины на пути в финал перевернула игру с англичанами, забила два гола в конце второго тайма и вырвала победу (2:1). Испанцы оказались сильнее команды Франции (2:0).

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Николай Тытюк Источник: AS
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