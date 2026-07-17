ФИФА сообщила, будет ли наказывать сборную Аргентины после победы
Международная федерация не планирует применять санкции к южноамериканской команде
Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует наказывать сборную Аргентины после победы в полуфинале чемпионата мира, который состоялся в среду, 15 июля.
Во время празднования забитого гола несколько футболистов команды продемонстрировали банер со словами «Мальвинские острова – это Аргентина», что является нарушением регламента.
Фолклендские или Мальвинские острова – это спорная территория, на которую претендуют Буэнос-Айрес и Лондон, и споры вокруг которой переросли в войну. Вооруженный конфликт между странами длился со 2 апреля по 14 июня 1982 года.
Представитель ФИФА сообщил, что «независимый дисциплинарный комитет рассматривает все отчеты о матчах, но принимает во внимание соответствующие обстоятельства, прежде чем наказывать команды за нарушение регламента».
Федерация подтвердила, что подобное политическое послание явно противоречит правилам организации, но в ближайшее время сборная Аргентины не будет подвергаться санкциям.
Подопечные Лионеля Скалони сыграют в финале против команды Испании, которая на стадии полуфинала одолела Францию (2:0). Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля.
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