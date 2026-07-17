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Чемпионат мира
17 июля 2026, 18:47 | Обновлено 17 июля 2026, 19:28
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ФИФА сообщила, будет ли наказывать сборную Аргентины после победы

Международная федерация не планирует применять санкции к южноамериканской команде

17 июля 2026, 18:47 | Обновлено 17 июля 2026, 19:28
1052
1 Comments
ФИФА сообщила, будет ли наказывать сборную Аргентины после победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины по футболу
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Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует наказывать сборную Аргентины после победы в полуфинале чемпионата мира, который состоялся в среду, 15 июля.

Во время празднования забитого гола несколько футболистов команды продемонстрировали банер со словами «Мальвинские острова – это Аргентина», что является нарушением регламента.

Фолклендские или Мальвинские острова – это спорная территория, на которую претендуют Буэнос-Айрес и Лондон, и споры вокруг которой переросли в войну. Вооруженный конфликт между странами длился со 2 апреля по 14 июня 1982 года.

Представитель ФИФА сообщил, что «независимый дисциплинарный комитет рассматривает все отчеты о матчах, но принимает во внимание соответствующие обстоятельства, прежде чем наказывать команды за нарушение регламента».

Федерация подтвердила, что подобное политическое послание явно противоречит правилам организации, но в ближайшее время сборная Аргентины не будет подвергаться санкциям.

Подопечные Лионеля Скалони сыграют в финале против команды Испании, которая на стадии полуфинала одолела Францию (2:0). Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу ФИФА
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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яка несподiванка 😳
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