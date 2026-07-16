ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов
Сборная Аргентины одолела команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира и завоевала путевку в финал, где сыграет против Испании.
Во время празднования гола несколько аргентинских игроков развернули баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские», что является отсылкой к территориальному спору между Буэнос-Айресом и Лондоном по поводу островов, известных в Великобритании как Фолклендские.
Этот давний спор остается одним из самых острых дипломатических вопросов между двумя странами со времен войны 1982 года, которая длилась со 2 апреля по 14 июня.
ФИФА может наказать сборную Аргентины, так как регламент запрещает демонстрацию политических, религиозных или личных посланий во время матчей и официальных торжеств.
Правило 4 гласит, что игрок или команда будут наказаны за демонстрацию такого послания. Выставив баннер, заявляющий о суверенитете Аргентины над Фолклендскими островами, игроки подставили сборную под дисциплинарное разбирательство комитета ФИФА.
В 2014 году за подобный баннер на товарищеском матче со Словенией аргентинцев оштрафовали на 25 тысяч евро, однако после полуфинала чемпионата мира санкции могут серьезно ужесточить.
🚨 According to FIFA regulations, Argentina SHOULD BE SANCTIONED.— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 15, 2026
Law 4 (IFAB): Messages or images of a political, religious, or personal nature must not be displayed. If a player shows a shirt, garment, or holds up any item with such messages, the player and/or their team can… pic.twitter.com/2HJ0S0Vwxx
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