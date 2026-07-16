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Чемпионат мира
16 июля 2026, 10:37 | Обновлено 16 июля 2026, 11:03
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ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов

16 июля 2026, 10:37 | Обновлено 16 июля 2026, 11:03
2796
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ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины по футболу
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Сборная Аргентины одолела команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира и завоевала путевку в финал, где сыграет против Испании.

Во время празднования гола несколько аргентинских игроков развернули баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские», что является отсылкой к территориальному спору между Буэнос-Айресом и Лондоном по поводу островов, известных в Великобритании как Фолклендские.

Этот давний спор остается одним из самых острых дипломатических вопросов между двумя странами со времен войны 1982 года, которая длилась со 2 апреля по 14 июня.

ФИФА может наказать сборную Аргентины, так как регламент запрещает демонстрацию политических, религиозных или личных посланий во время матчей и официальных торжеств.

Правило 4 гласит, что игрок или команда будут наказаны за демонстрацию такого послания. Выставив баннер, заявляющий о суверенитете Аргентины над Фолклендскими островами, игроки подставили сборную под дисциплинарное разбирательство комитета ФИФА.

В 2014 году за подобный баннер на товарищеском матче со Словенией аргентинцев оштрафовали на 25 тысяч евро, однако после полуфинала чемпионата мира санкции могут серьезно ужесточить.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу ФИФА
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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Комментарии 5
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А як саме можуть покарати? Чи про це автор статті ні слухом ні духом. Якщо штраф - пофігу, ці гравці по 1000 таких штрафів заплатити зможуть і не помітять. Чи дискваліфікація? 
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Якісь ідіоти. Більшість з них грають у АПЛ, на що вони розраховують після цього...У 1982 вже отрумали по зубах. За 2 місяці усього. ЮК ще й відправила флот за тисячи кілометрів. Такі сміливі, що ж не заберуть зараз. Втратили елітний крейсер Бельграно, купу людей, пережили часи 2 хунт з Галт'єрі й Х. Відела й знов гавкають...
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