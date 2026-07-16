ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Аргентины одолела команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира и завоевала путевку в финал, где сыграет против Испании.

Во время празднования гола несколько аргентинских игроков развернули баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские», что является отсылкой к территориальному спору между Буэнос-Айресом и Лондоном по поводу островов, известных в Великобритании как Фолклендские.

Этот давний спор остается одним из самых острых дипломатических вопросов между двумя странами со времен войны 1982 года, которая длилась со 2 апреля по 14 июня.

ФИФА может наказать сборную Аргентины, так как регламент запрещает демонстрацию политических, религиозных или личных посланий во время матчей и официальных торжеств.

Правило 4 гласит, что игрок или команда будут наказаны за демонстрацию такого послания. Выставив баннер, заявляющий о суверенитете Аргентины над Фолклендскими островами, игроки подставили сборную под дисциплинарное разбирательство комитета ФИФА.

В 2014 году за подобный баннер на товарищеском матче со Словенией аргентинцев оштрафовали на 25 тысяч евро, однако после полуфинала чемпионата мира санкции могут серьезно ужесточить.