Стало известно, кто обслужит матчи Динамо против ПАОКа в Лиге Европы
Главные арбитры Путрос и Сильвестжак
23 июля Динамо в Польше проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.
На матче будет работать бригада арбитров из Дании во главе с 38-летним Санди Путросом, для которого эта игра будет второй официальной в сезоне 2026/27.
Главный арбитр – Санди Путрос
Ассистенты – Дениз Юрдакул, Эсад Деронич
4-й арбитр – Айдын Услу
Арбитр ВАА – Йонас Хансен
Ассистент арбитра ВАА – Микаэль Тюкгор
А 30 июля Динамо на выезде сыграет ответный матч против ПАОКА.
Комитет арбитров УЕФА назначил бригаду арбитров из Польши во главе с 34-летним Дамианом Сильвестжаком. Экономист по образованию, матчи еврокубков главный арбитр судит начиная с сезона 2022/23.
Главный арбитр – Дамиан Сильвестжак
Ассистенты – Павел Сокольницкий, Адам Карасевич
4-й арбитр – Дамиан Кос
Арбитр ВАА – Петр Ласик
Ассистент арбитра ВАА – Корнель Пашкевич
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