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Лига Европы
18 июля 2026, 13:35 | Обновлено 18 июля 2026, 13:42
348
0

Стало известно, кто обслужит матчи Динамо против ПАОКа в Лиге Европы

Главные арбитры Путрос и Сильвестжак

18 июля 2026, 13:35 | Обновлено 18 июля 2026, 13:42
348
0
Стало известно, кто обслужит матчи Динамо против ПАОКа в Лиге Европы
ФК Динамо Киев
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23 июля Динамо в Польше проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

На матче будет работать бригада арбитров из Дании во главе с 38-летним Санди Путросом, для которого эта игра будет второй официальной в сезоне 2026/27.

Главный арбитр – Санди Путрос

Ассистенты – Дениз Юрдакул, Эсад Деронич

4-й арбитр – Айдын Услу

Арбитр ВАА – Йонас Хансен

Ассистент арбитра ВАА – Микаэль Тюкгор

А 30 июля Динамо на выезде сыграет ответный матч против ПАОКА.

Комитет арбитров УЕФА назначил бригаду арбитров из Польши во главе с 34-летним Дамианом Сильвестжаком. Экономист по образованию, матчи еврокубков главный арбитр судит начиная с сезона 2022/23.

Главный арбитр – Дамиан Сильвестжак

Ассистенты – Павел Сокольницкий, Адам Карасевич

4-й арбитр – Дамиан Кос

Арбитр ВАА – Петр Ласик

Ассистент арбитра ВАА – Корнель Пашкевич

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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