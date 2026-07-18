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Англия
18 июля 2026, 22:42 |
819
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Источник нашел виновного в допинговом скандале Мудрика и проигранном суде

Сагиров объяснил, почему Михаил проиграл суд бывшему агенту

18 июля 2026, 22:42 |
819
1 Comments
Источник нашел виновного в допинговом скандале Мудрика и проигранном суде
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Основатель «JJDS Management Limited» Фемис Сагиров отреагировал на информацию о том, что Михаил Мудрик проиграл суд бывшему агенту на 1,3 млн евро.

– Недавно появилась новость, что Михаил проиграл ещё один суд. Что вам об этом известно?

– Мудрик проиграл дело в футбольном суде, это тоже очень показательная история. Как только Михаил попал в плохую компанию, начались все проблемы: невыполнение договоров, допинг и так далее.

Ранее сообщалось, что вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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финансы чемпионат Англии по футболу суд Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Фемис Сагиров допинг дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: Днепрянин
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Дімон, якого числа прем'єра сіткома "Пригоди Ваната в Трабзонспорі"? Хочу квиточки замовити.
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