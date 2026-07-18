Источник нашел виновного в допинговом скандале Мудрика и проигранном суде

Основатель «JJDS Management Limited» Фемис Сагиров отреагировал на информацию о том, что Михаил Мудрик проиграл суд бывшему агенту на 1,3 млн евро.

– Недавно появилась новость, что Михаил проиграл ещё один суд. Что вам об этом известно?

– Мудрик проиграл дело в футбольном суде, это тоже очень показательная история. Как только Михаил попал в плохую компанию, начались все проблемы: невыполнение договоров, допинг и так далее.

Ранее сообщалось, что вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).