Источник нашел виновного в допинговом скандале Мудрика и проигранном суде
Сагиров объяснил, почему Михаил проиграл суд бывшему агенту
Основатель «JJDS Management Limited» Фемис Сагиров отреагировал на информацию о том, что Михаил Мудрик проиграл суд бывшему агенту на 1,3 млн евро.
– Недавно появилась новость, что Михаил проиграл ещё один суд. Что вам об этом известно?
– Мудрик проиграл дело в футбольном суде, это тоже очень показательная история. Как только Михаил попал в плохую компанию, начались все проблемы: невыполнение договоров, допинг и так далее.
Ранее сообщалось, что вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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