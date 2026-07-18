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Англия
18 июля 2026, 10:57 | Обновлено 18 июля 2026, 11:44
3895
10

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

18 июля 2026, 10:57 | Обновлено 18 июля 2026, 11:44
3895
10 Comments
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик стал участником судебного процесса, в рамках которого кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от него более 5 млн фунтов стерлингов.

Учредитель JJDS Management Limited Фемис Сагиров сообщил о том, что их иск был удовлетворен, а суд начал поиск и арест активов, принадлежащих 25-летнему игроку:

«Хочу сообщить, что решение об обеспечении иска путем арестов счетов и заморозки активов Мудрика вступило в законную силу и находится на стадии исполнения.

Суд выдал соответствующий ордер и передал его в исполнительную службу для исполнения. Уже удалось установить и арестовать счета Мудрика, на которых находятся средства, достаточные для обеспечения иска», – сообщил бизнесмен.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Фемис Сагиров суд финансы
Николай Тытюк Источник: Днепрянин
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Комментарии 10
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Тупішого футболіста я ще не бачив!
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+9
А де Шаблій, чому не відповідає за угоди свого клієнта? 
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+3
Допижонился скромности никакой один фарс. Ну и что и посадили на 5 точку Месси в кавычках.
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+1
"Шеф, всё пропало!"
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+1
Цікаво ,його дівчина не кине його без грошєй?які там насправді відносини- сердечні  чи за гроші
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+1
Навіщо Мудрик з цими з"вузькимиочима"  мав справу?  к
Які дурні кроки ,і як це повилазило потім
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+1
Довийожувався....
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0
знатно лАхмет подставил мурзика с отмывом  бабла для шахты  пошел мальчик по рукам 
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0
му му
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0
так оно воно що! Це саме те про що казав Мудрик в соц мережі?! )))
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0
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