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18 июля 2026, 03:11 | Обновлено 18 июля 2026, 03:13
246
0

ФОТО. Эффектную репортерку назвали талисманом сборной Испании

Сара Порария впечатлила болельщиков ярким образом на полуфинале чемпионата мира

18 июля 2026, 03:11 | Обновлено 18 июля 2026, 03:13
246
0
ФОТО. Эффектную репортерку назвали талисманом сборной Испании
Instagram. Сара Порария
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Телеведущая и спортивная репортерка Сара Порария привлекла внимание болельщиков во время полуфинала чемпионата мира между Испанией и Францией.

Журналистка работала на матче в Далласе для SportyTV и появилась на стадионе в эффектном красном платье, подчеркнувшем ее фигуру. После игры Порария опубликовала в соцсетях серию фото и видео.

Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал ЧМ. После этого фанаты в шутку назвали Сару талисманом команды и попросили ее снова надеть красное на решающий матч.

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«Надень красное, ведь ты приносишь нам удачу в финалах», «Спасибо за удачу, Сара», «Красиво и элегантно», «Невероятная», – написали поклонники в комментариях.

Порария также показала фрагмент своего послематчевого интервью с защитником сборной Испании Марком Кукурельей. На ее страницу в Instagram подписаны около 55 тысяч пользователей.

В финале чемпионата мира сборная Испании встретится с Аргентиной.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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