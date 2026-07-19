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  4. Гвардиола вынес вердикт Тухелю после поражения Англии от Аргентины
Бразилия
19 июля 2026, 08:32 |
1056
0

Гвардиола вынес вердикт Тухелю после поражения Англии от Аргентины

Пеп поддержал немецкого тренера

19 июля 2026, 08:32 |
1056
0
Гвардиола вынес вердикт Тухелю после поражения Англии от Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и поддержал наставника англичан Томаса Тухеля.

«На мой взгляд, Тухель ничего не мог сделать, чтобы остановить Месси. Все критикуют Томаса, но я так не считаю. Единственный способ, которым Англия могла бы победить, – если бы арбитр завершил матч раньше, когда они ещё вели в счёте», – сказал Гвардиола.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Испании.

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Пеп Гвардиола Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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