Гвардиола вынес вердикт Тухелю после поражения Англии от Аргентины

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и поддержал наставника англичан Томаса Тухеля.

«На мой взгляд, Тухель ничего не мог сделать, чтобы остановить Месси. Все критикуют Томаса, но я так не считаю. Единственный способ, которым Англия могла бы победить, – если бы арбитр завершил матч раньше, когда они ещё вели в счёте», – сказал Гвардиола.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Испании.