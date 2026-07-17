Тухель был запасным. Англию на ЧМ-2026 должен был возглавить Гвардиола

Томас Тухель не должен был стать главным тренером сборной Англии на ЧМ-2026.

Как сообщает издание The Athletic, главным кандидатом на пост руководителя «трех львов» был Пеп Гвардиола. Именно он должен был занять пост главного тренера команды в 2024 году. Футбольная ассоциация Англии (FA) даже достигла устной договоренности с испанцем, однако он в последний момент изменил своё решение и решил сосредоточиться на работе в «Манчестер Сити».

На ЧМ-2026 сборная Англии под руководством Тухеля дошла до полуфинала, где уступила Аргентине (1:2). В матче за третье место англичане сыграют против Франции. Встреча состоится в ночь на 19 июля.