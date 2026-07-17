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Чемпионат мира
17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:32
327
0

Тухель был запасным. Англию на ЧМ-2026 должен был возглавить Гвардиола

Испанец отказался в последний момент

17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:32
327
0
Тухель был запасным. Англию на ЧМ-2026 должен был возглавить Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Тухель и Гвардиола
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Томас Тухель не должен был стать главным тренером сборной Англии на ЧМ-2026.

Как сообщает издание The Athletic, главным кандидатом на пост руководителя «трех львов» был Пеп Гвардиола. Именно он должен был занять пост главного тренера команды в 2024 году. Футбольная ассоциация Англии (FA) даже достигла устной договоренности с испанцем, однако он в последний момент изменил своё решение и решил сосредоточиться на работе в «Манчестер Сити».

На ЧМ-2026 сборная Англии под руководством Тухеля дошла до полуфинала, где уступила Аргентине (1:2). В матче за третье место англичане сыграют против Франции. Встреча состоится в ночь на 19 июля.

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Пеп Гвардиола Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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