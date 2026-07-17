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  4. Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Англия
17 июля 2026, 13:01 | Обновлено 17 июля 2026, 13:18
496
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Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков

Нужно владеть мячом

17 июля 2026, 13:01 | Обновлено 17 июля 2026, 13:18
496
2 Comments
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Наставник сборной Англии Томас Тухель перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Франции заявил, что причиной поражения в полуфинале от Аргентины является неумение английских игроков контролировать мяч.

«Нас бы не спасла никакая тактика и структура игры. Мы были слишком пассивными и просто отдали мяч. Ты должен быть с мячом, чтобы преодолеть давление соперника. Ключевое – это владение мячом».

«Возможно, в ДНК английских игроков нет такого умения владеть мячом, как в ДНК испанских, аргентинских или бразильских футболистов. Нужно владеть мячом и так контролировать матч», – сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что наставник продолжит работу до Евро-2028.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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після таких заяв цю залупу німецьку вухату можна вже точно кидати в Ла-Манш, хай веслує до Ватерланду і досліджує там днк німецьких чорнобривців, які ще в 1/16 обісрались
що це чмо може корисного ще дати англійській збірній - це загадка для мене...
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+1
Если бы такое сказал Ребров - быть ему тренером ещё лет 20.
Но тут могут не понять
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