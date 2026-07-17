Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Нужно владеть мячом
Наставник сборной Англии Томас Тухель перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Франции заявил, что причиной поражения в полуфинале от Аргентины является неумение английских игроков контролировать мяч.
«Нас бы не спасла никакая тактика и структура игры. Мы были слишком пассивными и просто отдали мяч. Ты должен быть с мячом, чтобы преодолеть давление соперника. Ключевое – это владение мячом».
«Возможно, в ДНК английских игроков нет такого умения владеть мячом, как в ДНК испанских, аргентинских или бразильских футболистов. Нужно владеть мячом и так контролировать матч», – сказал Тухель.
Ранее сообщалось, что наставник продолжит работу до Евро-2028.
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