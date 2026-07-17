ПСЖ выставил полузащитника на трансфер
Ренату Санчеш не проявил себя в «ПСЖ»
Полузащитник Ренату Санчеш не нужен «ПСЖ» и официально выставлен на трансфер. Руководство парижского клуба сообщило представителям игрока о необходимости поиска нового решения для его ухода.
Воспитанник «Бенфики» в юном возрасте был куплен «Баварией» за 35 млн евро, а позже оказался в «Лилле». «Доги» продали португальца парижанам за 15 млн евро, но после первого сезона в столице он играл только в арендах в «Роме», «Бенфике» и «Панатинаикосе».
Санчешу 28 лет, его трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро. Контракт с «ПСЖ» действителен еще год.
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