ПСЖ выставил полузащитника на трансфер

Полузащитник Ренату Санчеш не нужен «ПСЖ» и официально выставлен на трансфер. Руководство парижского клуба сообщило представителям игрока о необходимости поиска нового решения для его ухода.

Воспитанник «Бенфики» в юном возрасте был куплен «Баварией» за 35 млн евро, а позже оказался в «Лилле». «Доги» продали португальца парижанам за 15 млн евро, но после первого сезона в столице он играл только в арендах в «Роме», «Бенфике» и «Панатинаикосе».

Санчешу 28 лет, его трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро. Контракт с «ПСЖ» действителен еще год.