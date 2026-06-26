ПСЖ решил избавиться от футболиста, который не нужен Луису Энрике

Полузащитник французского ПСЖ и бывший футболист сборной Португалии Ренату Санчеш должен покинуть парижский клуб во время летнего трансферного окна.

Главный тренер команды Луис Энрике не заинтересован в услугах 28-летнего игрока, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в составе греческого «Панатинаикоса».

Португалец провел 24 игры, забил один гол, отдал один ассист и регулярно пропускал важные игры из-за травм. В Париже больше не рассчитывают на опытного полузащитника.

ПСЖ пытается найти клуб, который сможет оформить трансфер Санчеша, однако с этим возникли проблемы. Небольшой интерес к игроку сохраняет английский «Вест Хэм», но стороны даже не вступали в переговоры.

Ренату перебрался в чемпионат Франции в августе 2022 года, но так и не сумел завоевать стабильное место в стартовом составе. Полузащитник выступал на правах аренды в Италии, Португалии и Греции.