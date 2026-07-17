Бразильский журналист: «Этот игрок не очень увлечен Шахтером»
Эдуардо Габардо поделился мыслями о Габриеле Меке
Бразильский журналист Эдуардо Габардо высказался о возможном подписании донецким «Шахтером» полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.
«Он не кажется слишком увлеченным предложением от донецкого «Шахтера», не правда ли? Но похоже, что клуб оказывает на него давление. И я хочу сказать одно. «Шахтер» – это не идеальный клуб для продолжения карьеры, это не идеальная среда для этого, не идеальное место для жизни из-за войны, которая продолжается в Украине, но это и неплохой вариант.
Напротив, если он примет предложение, будет получать миллионную зарплату, это решит его жизнь. Нам нужны примеры игроков, переходивших в «Шахтер». Это возможность конкурировать именно так. Украинский чемпионат – не очень сильный, но он будет иметь возможность играть в еврокубках. Это же витрина, не правда ли?
Это возможность потом куда-нибудь перейти, еще один рынок, как и для многих других игроков. Виллиан, который находится в «Гремио», перешел в «Шахтер», а затем оказался в Англии. Это может сработать как трамплин. В то же время, можно наладить свою финансовую жизнь. Но, в конце концов, решение будет за игроком, увидим, что он решит», – сказал Габардо в эфире программы Segue o Fio.
Сообщалось, что «Шахтер» опередил в борьбе за Мека ПСЖ и «Ньюкасл».
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