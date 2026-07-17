Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский журналист: «Этот игрок не очень увлечен Шахтером»
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 22:19 | Обновлено 17 июля 2026, 22:21
415
0

Бразильский журналист: «Этот игрок не очень увлечен Шахтером»

Эдуардо Габардо поделился мыслями о Габриеле Меке

17 июля 2026, 22:19 | Обновлено 17 июля 2026, 22:21
415
0
Бразильский журналист: «Этот игрок не очень увлечен Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бразильский журналист Эдуардо Габардо высказался о возможном подписании донецким «Шахтером» полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.

«Он не кажется слишком увлеченным предложением от донецкого «Шахтера», не правда ли? Но похоже, что клуб оказывает на него давление. И я хочу сказать одно. «Шахтер» – это не идеальный клуб для продолжения карьеры, это не идеальная среда для этого, не идеальное место для жизни из-за войны, которая продолжается в Украине, но это и неплохой вариант.

Напротив, если он примет предложение, будет получать миллионную зарплату, это решит его жизнь. Нам нужны примеры игроков, переходивших в «Шахтер». Это возможность конкурировать именно так. Украинский чемпионат – не очень сильный, но он будет иметь возможность играть в еврокубках. Это же витрина, не правда ли?

Это возможность потом куда-нибудь перейти, еще один рынок, как и для многих других игроков. Виллиан, который находится в «Гремио», перешел в «Шахтер», а затем оказался в Англии. Это может сработать как трамплин. В то же время, можно наладить свою финансовую жизнь. Но, в конце концов, решение будет за игроком, увидим, что он решит», – сказал Габардо в эфире программы Segue o Fio.

Сообщалось, что «Шахтер» опередил в борьбе за Мека ПСЖ и «Ньюкасл».

По теме:
ПСЖ выставил полузащитника на трансфер
Цена сделки – 140 млн. Реал продаст свою суперзвезду, чтобы купить Олисе
Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением
чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Гремио Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Антон Романенко Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель
Футбол | 17 июля 2026, 15:35 6
Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель
Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель

У француза есть цель побить голевые рекорды

ВИДЕО. Игрок решил, что матч остановлен. Через минуту его команда вылетела
Футбол | 17 июля 2026, 21:07 0
ВИДЕО. Игрок решил, что матч остановлен. Через минуту его команда вылетела
ВИДЕО. Игрок решил, что матч остановлен. Через минуту его команда вылетела

«Хамрун» вылетел из еврокубков из-за глупого решения защитника

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Футбол | 17.07.2026, 08:51
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
Футбол | 16.07.2026, 23:21
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем