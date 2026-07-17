Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл

Атакующий полузащитник «Гремио» и с сборной Бразилии U-20 Габриэль Мек с продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах талантливого 18-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который провел успешные переговоры и согласовал трансфер за 12 миллионов евро.

Согласно соглашению между клубами «Гремио» получит процент от будущей продажи Мека. «Горнякам» осталось убедить родителей игрока, которые переживают за безопасность своего сына.

Интерес к полузащитнику проявляли английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ, французские ПСЖ и «Лилль», испанские «Севилья» и «Вильярреал», однако конкуренцию выиграл клуб из Украины.

В составе «Гремио» бразилец провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Габриэля – две игры в футболке сборной Бразилии U-20.