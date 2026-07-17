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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 18:17 | Обновлено 17 июля 2026, 18:18
1809
4

Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл

Донецкий клуб договорился о переходе полузащитника сборной Бразилии U-20 Габриэля Мека

17 июля 2026, 18:17 | Обновлено 17 июля 2026, 18:18
1809
4 Comments
Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Атакующий полузащитник «Гремио» и с сборной Бразилии U-20 Габриэль Мек с продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах талантливого 18-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который провел успешные переговоры и согласовал трансфер за 12 миллионов евро.

Согласно соглашению между клубами «Гремио» получит процент от будущей продажи Мека. «Горнякам» осталось убедить родителей игрока, которые переживают за безопасность своего сына.

Интерес к полузащитнику проявляли английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ, французские ПСЖ и «Лилль», испанские «Севилья» и «Вильярреал», однако конкуренцию выиграл клуб из Украины.

В составе «Гремио» бразилец провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Габриэля – две игры в футболке сборной Бразилии U-20.

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Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу Гремио Габриэль Мек Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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бурбасятина
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+1
Не хочу його тут. Це плакса і дистрофік. 
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у футболі що вже новин не залишилось, кожного дня ту саму новину про Мека перезаливають.
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0
Ти шо? Ти шо?)))
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