Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл
Донецкий клуб договорился о переходе полузащитника сборной Бразилии U-20 Габриэля Мека
Атакующий полузащитник «Гремио» и с сборной Бразилии U-20 Габриэль Мек с продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
В услугах талантливого 18-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который провел успешные переговоры и согласовал трансфер за 12 миллионов евро.
Согласно соглашению между клубами «Гремио» получит процент от будущей продажи Мека. «Горнякам» осталось убедить родителей игрока, которые переживают за безопасность своего сына.
Интерес к полузащитнику проявляли английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ, французские ПСЖ и «Лилль», испанские «Севилья» и «Вильярреал», однако конкуренцию выиграл клуб из Украины.
В составе «Гремио» бразилец провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Габриэля – две игры в футболке сборной Бразилии U-20.
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