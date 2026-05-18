ПСЖ нацелился на трансфер талантливого футболиста, который нужен Шахтеру

Французский ПСЖ намерен серьезно усилиться во время летнего трансферного окна и уже определился с футболистами, которые нужны главному тренеру Луису Энрике.

В шорт-лист «Пари Сен-Жермен» вошли центральный полузащитник Феде Вальверде («Реал Мадрид»), форвард Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид») и атакующий полузащитник Габриэль Мек («Гремио»).

Кроме того, действующие чемпионы Франции намерены подписать левого защитника, который сможет составить конкуренцию Нуну Мендешу и Лукасу Эрнандесу.

Парижский клуб также намерен приобрести игрока, который сможет заменить Брэдли Барколу – в услугах вингера заинтересованы представители чемпионата Англии.

ПСЖ может перехватить трансферную цель донецкого «Шахтера», который давно следит за прогрессом Габриэля Мека – в начале мая «горняки» предложили за полузащитника 15 миллионов евро.