  Шахтер сделал предложение по Габриэлю Меку. У горняков появился конкурент
04 мая 2026, 23:17 | Обновлено 04 мая 2026, 23:26
Шахтер сделал предложение по Габриэлю Меку. У горняков появился конкурент

На бразильца также нацелился «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

«Шахтер» сделал предложение по бразильскому вингеру «Гремио» Габриэлю Меку. Об этом сообщает Фабио Варгас.

По информации источника, украинский клуб предложил за футболиста15 миллионов евро. Руководство «горняков» намерено понять, какую сумму бразильский клуб хочет получить за 17-летнего футболиста для того, чтобы переговоры проходили успешнее.

Также Габриэль Мек попал на радары «Вильярреала»: испанский клуб намерен отправить в Бразилию скаутов, чтобы они следили за игрой молодого таланта.

В текущем сезоне на счету Габриэля Мека 21 матч на клубном уровне, в которых он отличился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» выбыл до конца сезона из-за травмы.

Важко буде конкурувати з командою Ла Ліги
