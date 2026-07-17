ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла отдала 70 млн евро за таланта сборной Швейцарии

«Астон Вилла» заплатила 70 миллионов евро за звезду чемпионата мира в составе сборной Швейцарии Жоана Манзамби. Он покидает «Фрайбург» и переходит в «Астон Виллу» за 70 миллионов евро.

Став открытием Бундеслиги в прошлом сезоне (7 голов и 9 передач в 47 матчах во всех соревнованиях за «Фрайбург»), Жоан Манзамби подтвердил свой талант во время крупнейшего футбольного турнира всех времен. Изначально выходивший на замену, а затем и в стартовом составе сборной Швейцарии, этот атакующий полузащитник (3 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах) сыграл значительную роль в выступлении нации, которое завершилось поражением от Аргентины в четвертьфинале (1:3 в дополнительное время).

20-летний игрок принес «Фрайбургу» рекордные для клуба деньги.