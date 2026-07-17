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Англия
17 июля 2026, 20:30 | Обновлено 17 июля 2026, 20:31
586
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла отдала 70 млн евро за таланта сборной Швейцарии

Жоан Манзамби будет играть в Премьер-лиге

17 июля 2026, 20:30 | Обновлено 17 июля 2026, 20:31
586
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла отдала 70 млн евро за таланта сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Астон Вилла» заплатила 70 миллионов евро за звезду чемпионата мира в составе сборной Швейцарии Жоана Манзамби. Он покидает «Фрайбург» и переходит в «Астон Виллу» за 70 миллионов евро.

Став открытием Бундеслиги в прошлом сезоне (7 голов и 9 передач в 47 матчах во всех соревнованиях за «Фрайбург»), Жоан Манзамби подтвердил свой талант во время крупнейшего футбольного турнира всех времен. Изначально выходивший на замену, а затем и в стартовом составе сборной Швейцарии, этот атакующий полузащитник (3 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах) сыграл значительную роль в выступлении нации, которое завершилось поражением от Аргентины в четвертьфинале (1:3 в дополнительное время).

20-летний игрок принес «Фрайбургу» рекордные для клуба деньги.

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Руслан Полищук Источник: Footmercato
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