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Чемпионат мира
19 июня 2026, 10:36 |
191
0

Жоан Манзамби забил исторический мяч на мундиале

20-летний хавбек сборной Швейцарии стал автором 2800-го гола чемпионатов мира

19 июня 2026, 10:36 |
191
0
Жоан Манзамби забил исторический мяч на мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче Швейцария – Босния і Герцеговина (4:1) был забит 2800-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. При этом уже 20-й раз юбилейный гол записал на себя игрок из Старого Света – 20-летний полузащитник швейцарцев Жоан Манзамби на 90-й минуте встречи.

Помимо европейцев свое имя в историю мундиалей вписали четыре футболиста из Южной Америки, по два – из Африки и Северной Америки, один – из Азии. Причем представитель Черного континента южноафриканец Пьер Исса блеснул оригинальностью: в отличие от всех остальных поразил не чужие, а собственные ворота.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта Жоан Манзамби
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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