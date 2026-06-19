Жоан Манзамби забил исторический мяч на мундиале
20-летний хавбек сборной Швейцарии стал автором 2800-го гола чемпионатов мира
В матче Швейцария – Босния і Герцеговина (4:1) был забит 2800-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. При этом уже 20-й раз юбилейный гол записал на себя игрок из Старого Света – 20-летний полузащитник швейцарцев Жоан Манзамби на 90-й минуте встречи.
Помимо европейцев свое имя в историю мундиалей вписали четыре футболиста из Южной Америки, по два – из Африки и Северной Америки, один – из Азии. Причем представитель Черного континента южноафриканец Пьер Исса блеснул оригинальностью: в отличие от всех остальных поразил не чужие, а собственные ворота.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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